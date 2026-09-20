Fuertes lluvias generan caos vial en Fraijanes

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Las fuertes lluvias que se han presentado durante la tarde de este domingo ocasionaron el desborde de agua sobre la vía de Fraijanes camino a Poasito, en Alajuela, provocando caos.
Producto del desborde, gran cantidad de basura, piedras y ramas invadieron la carretera, dificultando el paso de los vehículos.
Las lluvias continúan en la zona, por lo que se insta a los conductores a tener precaución.
Con información de Roger Soto, corresponsal de la zona.