Fuertes lluvias generan caos vial en Fraijanes

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Las fuertes lluvias que se han presentado durante la tarde de este domingo ocasionaron el desborde de agua sobre la vía de Fraijanes camino a Poasito, en Alajuela, provocando caos.

Producto del desborde, gran cantidad de basura, piedras y ramas invadieron la carretera, dificultando el paso de los vehículos.

Las lluvias continúan en la zona, por lo que se insta a los conductores a tener precaución.

Con información de Roger Soto, corresponsal de la zona.