Fuertes lluvias generan caos vial en Fraijanes

Se insta a conductores a tener precaución

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Las fuertes lluvias que se han presentado durante la tarde de este domingo ocasionaron el desborde de agua sobre la vía de Fraijanes camino a Poasito, en Alajuela, provocando caos.

Producto del desborde, gran cantidad de basura, piedras y ramas invadieron la carretera, dificultando el paso de los vehículos. 

Las lluvias continúan en la zona, por lo que se insta a los conductores a tener precaución.  

Con información de Roger Soto, corresponsal de la zona. 

Vídeos: Roger Soto, corresponsal.