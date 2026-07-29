Fuertes aguaceros provocaron la caída de 9 postes de luz

Un fuerte aguacero acompañado de vientos intensos y una constante actividad eléctrica provocaron la caída de nueve postes de tendido eléctrico en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste, la tarde de este martes.

Video: corresponsal Manuel Gutiérrez.

El incidente se registró a eso de las 3:00 p.m. sobre la ruta nacional 21, en el sector de La Girona de Santa Cruz, donde nueve postes del tendido eléctrico colapsaron, lo que provocó afectaciones en el servicio eléctrico y complicaciones para el tránsito vehicular.

Tras el hecho, las autoridades y las cuadrillas de la empresa encargada del servicio eléctrico se desplazaron al sitio para evaluar los daños, asegurar el área y coordinar las labores de reparación con el fin de restablecer el servicio lo antes posible.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.

Video: corresponsal Manuel Gutiérrez.