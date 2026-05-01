En esta tarde de viernes se han registrado lluvias y aguaceros intensos con mucha tormenta eléctrica en el Pacífico Sur, por lo que se espera que estas condiciones se mantengan el fin de semana, detalló el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En lo que resta de tarde continuarán los desarrollos nubosos con aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, Pacífico Central y Pacífico Sur. Los acumulados estimados estarían entre los 20 y 40 mm, con máximos de hasta 85 mm.

Cielo nublado y lluvias débiles en Valle Central con montos entre 5 a 15 mm. Posibles aguaceros en alrededores del golfo de Nicoya, acumulados entre los 10 –50 mm.

En el periodo nocturno en la Zona Norte y Caribe se prevén lluvias variables con montos entre 10 a 40 mm. Así como en la costa del Pacífico Central y Sur avanzada la noche.

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