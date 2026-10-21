Fuerte vuelco en Ruta 27 deja 2 fallecidos y 2 heridos graves

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un vuelco de vehículo ocurrido en la Ruta 27, en el sector de Pozos de Santa Ana, dejó dos personas fallecidas y otras dos en condición crítica, quienes fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

Mortal accidente en la Ruta 27.

De acuerdo con la información preliminar de los cuerpos de emergencia, al llegar a la escena encontraron a cuatro pacientes. El accidente ocurrió sentido hacia Caldera.

Dos fueron declarados fallecidos, mientras que los otros dos fueron trasladados en condición roja a un centro médico.

Mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Randall Campos.

Una de las víctimas mortales, una mujer, quedó prensada dentro de la estructura del vehículo, por lo que los rescatistas realizaron maniobras de extracción con equipo especializado.

Mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Randall Campos.

El otro fallecido, un hombre de entre 45 y 50 años, fue localizado sobre la calzada, cerca del sitio del accidente.

Mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Randall Campos.

Tras la emergencia, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito quedaron a cargo de la escena.

Mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Randall Campos.

El paso por la Ruta 27 permanece completamente cerrado en ambos sentidos mientras las autoridades atienden el incidente. Recomiendan buscar rutas alternas.