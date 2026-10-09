Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Información recabada tras el sismo de este mediodía confirma que el movimiento que sacudió la Zona Sur y diversos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) se originó tras un masivo terremoto de magnitud 8,0 en Panamá.

El evento telúrico ocurrió a las 11:56 p. m. (hora local de Panamá) a unos 211 kilómetros de la costa, registrando una profundidad muy superficial de 33 kilómetros.

Fue precisamente esa condición de escasa profundidad la que provocó que el temblor se sintiera con singular fuerza en una extensa región del istmo, extendiéndose rápidamente hacia Costa Rica.

Instantes después de la sacudida, usuarios en redes sociales reportaron evacuaciones preventivas en oficinas y viviendas de la GAM, así como una fuerte percepción en sectores fronterizos. Las autoridades nacionales de emergencias mantienen el monitoreo para determinar si el evento generó afectaciones directas en la infraestructura del sur del país.