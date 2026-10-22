Fuerte terremoto en China: Reportan 16 fallecidos

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

(AFP, China) Al menos 16 personas murieron y 46 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7 que sacudió la remota región china del Tíbet, informó la prensa estatal.

Más de 300 viviendas se derrumbaron a causa del sismo, ocurrido el jueves a las 22H33 locales.

Las autoridades siguen evaluando los daños y mantienen las operaciones de rescate, precisó la agencia estatal de noticias Xinhua.

La cadena oficial CCTV cifró el número de heridos en 46, 11 de ellos en estado grave, y señaló que un total de 339 casas se desplomaron o sufrieron daños, de acuerdo con funcionarios locales.

Videos publicados por la CCTV mostraban a trabajadores que salían corriendo de restaurantes y objetos que caían de los estantes en los supermercados cuando ocurrió el sismo.

Su epicentro se ubicó en una zona montañosa situada a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y 390 kilómetros al noreste de la capital regional, Lhasa, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros.

Según CCTV, las autoridades activaron una respuesta de emergencia de nivel III ante desastres sísmicos en la zona.

El foco del sismo se situó exactamente en el poblado de Maru, en el distrito de Baqen.

El subjefe municipal, Lhawang Dagpo, precisamente que la sacudida se sintió en las oficinas de la preferencia y provocó grietas en algunos edificios, añadió Xinhua.

Los servicios de electricidad y telecomunicaciones quedaron interrumpidos en la capital del condado, informó la agencia.

Video: AFP

Edificios dañados

Más de 300 agentes de policía fueron desplegados para realizar labores de socorro, mientras que el cuerpo regional de bomberos y rescate movilizó a 347 personas a las zonas afectadas, agregó la misma fuente.

Las imágenes de CCTV también dejaron ver a rescatistas trepando por construcciones dañadas, algunas con techos derrumbados, y transportando a una persona.

Además, fueron captados socorristas iluminando con linternas otros edificios afectados y soldados formados en fila, listos para ser enviados a terreno.

Los terremotos son relativamente frecuentes en China.

En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un temblor que sacudió el distrito rural de Tingri, también en el Tíbet.

En diciembre de 2023, un movimiento telúrico en la remota provincia de Gansu, en el noroeste de China, provocó la muerte de al menos 127 personas, según los medios estatales.

Ese sismo fue el más mortífero en China desde 2014, cuando más de 600 personas fallecieron en la provincia suroccidental de Yunnan.