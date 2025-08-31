(Afganistán, AFP). Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la noche del domingo la montañosa región del Hindú Kush en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, según informaron sismólogos estadounidenses.

El epicentro del sismo, que se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, se localizó a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Yalalabad, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

No hubo informes inmediatos de víctimas ni daños.

Afganistán se ve afectado frecuentemente por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindú Kush, cerca de la unión de las placas tectónicas Euroasiática e India.