Fuerte temblor con epicentro en San José sacude el país

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Un fuerte temblor sacudió el país la noche de este lunes en un movimiento de una larga duración de una magnitud superior a 4.4 según el Ovsicori.

El sismo se registró a las 9:49 p.m. y primeros reportes indican que el epicentro se dio en San Ignacio de Acosta.

Reporte de la Red Sismológica Nacional:

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