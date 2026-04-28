Fuerte temblor con epicentro en San José sacude el país

Un fuerte temblor sacudió el país la noche de este lunes en un movimiento de una larga duración de una magnitud superior a 4.4 según el Ovsicori.

El sismo se registró a las 9:49 p.m. y primeros reportes indican que el epicentro se dio en San Ignacio de Acosta.

Reporte de la Red Sismológica Nacional:

#SismoCR #TemblorCR Preliminar, 27-4-2026, 9:49 pm, Mag: 5,1, 5 km al Sur de San Ignacio, Acosta — Red Sismológica Nacional Universidad de Costa Rica (@RSNcostarica) April 28, 2026

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