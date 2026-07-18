Fuerte sismo sacude México

Tuxtla (AFP) Un sismo de magnitud 7,3 sacudió el sur de México y parte de Centroamérica, lo que provocó escenas de pánico en localidades cercanas al epicentro, aunque sin víctimas hasta ahora, según las autoridades.

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca así como en Guatemala y El Salvador, constataron periodistas de la AFP.

Tras el sismo, la agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó una alerta de tsunami, la cual fue desactivada unas dos horas más tarde, tras detectarse variaciones menores en el mar.

Según el servicio sismológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró poco antes de las 09h00 locales (15H00 GMT) con epicentro a 48 km de la localidad de Aquiles Serdán, en la frontera de México y Guatemala.

El sismológico mexicano de su lado ha registrado más de 30 réplicas con intensidades de hasta 6,8.

En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, hubo algunas escenas de pánico en los contados edificios altos de la ciudad.

“Se siente horrible allá arriba”, dijo a la AFP Aracelí Sánchez, una empleada gubernamental que estaba en un edificio de 15 pisos. “Hubo gente que lloró”, añadió con voz agitada tras bajar por las escaleras de emergencia.

Autoridades de protección civil reportaron que una mujer resultó lesionada luego de lanzarse, en una crisis nerviosa, desde un tercer piso. Según medios locales, se trata de una migrante haitiana.

En Guatemala, las autoridades reportaron una persona hospitalizada, tres carreteras afectadas con derrumbes, y algunos edificios y escuelas con grietas.

Las autoridades de los países afectados no reportaron víctimas en los primeros balances e inspecciones.

Solo el gobierno de Chipas informó de daños materiales menores en instalaciones oficiales en dos municipios.

“Conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en X.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas”, añadió.

Ciudad de México, sacudida en 1985 y 2017 por poderosos sismos, está a más de 800 kilómetros del epicentro, pero en redes sociales hay algunos reportes de personas que dicen haberlo percibido.

Algunos edificios altos fueron evacuados por precaución.

México y Centroamérica se ubican en distintas placas tectónicas cuyos movimientos convierten a la región en una de las más sísmicas en el mundo.