Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude Perú

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un fuerte sismo de magnitud 6.0 sacudió Perú la noche de este sábado 27 de diciembre, según el reporte de Instituto Geofísico del Perú.

Según se destaca, el movimiento fue sentido en diversas zonas del país, incluyendo la capital.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0829

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 21:51:48

Magnitud: 6.0

Profundidad: 52km

Latitud: -9.09

Longitud: -79.19

Intensidad: V Chimbote

Referencia: 67 km al O de Chimbote, Santa – Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025

El epicentro fue en el mar, a 67 km al oeste de la ciudad de Chimbote, en la provincia de Santa, región Áncash.

Pese a esto, se reporta que el sismo de magnitud 6.0 no genera riesgo de tsunami en el litoral peruano.

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