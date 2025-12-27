Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude Perú

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Un fuerte sismo de magnitud 6.0 sacudió Perú la noche de este sábado 27 de diciembre, según el reporte de Instituto Geofísico del Perú.
Según se destaca, el movimiento fue sentido en diversas zonas del país, incluyendo la capital.
El epicentro fue en el mar, a 67 km al oeste de la ciudad de Chimbote, en la provincia de Santa, región Áncash.
Pese a esto, se reporta que el sismo de magnitud 6.0 no genera riesgo de tsunami en el litoral peruano.
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