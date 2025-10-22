Fuerte sismo de 6.2 sacude C.R.

Un fuerte sismo sacudió Costa Rica la noche de este martes, a las 9:57 p.m., con una magnitud preliminar de 6,2 grados y una profundidad de 15 kilómetros, según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori). El epicentro se localizó 9 kilómetros al sur de Quepos, Puntarenas.

Minutos después se registró una réplica de 4,1 grados y 21 kilómetros de profundidad en la misma zona. Vecinos y comercios de Puntarenas reportaron que el temblor se sintió muy fuerte y prolongado, generando alarma en varias comunidades costeras.

El sismólogo, Marino Protti, explicó que el movimiento “está relacionado con un fracturamiento de la placa superior” y que se trata de un sismo de magnitud moderada.

“La gente siente que dura mucho porque primero llega la energía de la onda primaria y luego las superficiales, que aumentan la percepción de duración”, detalló.