Fuerte sanción a Luis Paradela

El atacante Luis Javier Paradela fue sancionado con tres partidos de suspensión, luego de la expulsión que sufrió en el encuentro de la semana anterior frente al UMECIT FC de Panamá. La resolución deja al futbolista fuera de los próximos tres compromisos del conjunto morado en el certamen regional. Paradela no podrá estar disponible para el duelo de este miércoles ante Alianza FC de Panamá y también se perderá los enfrentamientos contra Deportivo Mixco de Guatemala y Olimpia de Honduras. La ausencia del atacante representa una baja importante para el equipo dirigido por Hernán Medford, ya que se trata de uno de los jugadores con mayor capacidad para generar desequilibrio en ofensiva.

Precisamente, el conjunto tibaseño enfrentará hoy al Alianza FC en el estadio Ricardo Saprissa, en un compromiso de gran importancia para sus aspiraciones en el torneo. Los morados realizaron este martes su último entrenamiento y con esa práctica dieron por finalizada la preparación para recibir al conjunto canalero.