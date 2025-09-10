En el último minuto del partido, Costa Rica tuvo una acción clara para ganar el partido en un tiro libre, sin embargo, todo se desperdició en una jugada que pareció más improvisada que planificada y despertó la ira de Keylor Navas.

Ariel Lassiter en vez de colgar el balón al área, decidió sacar un remate directo y raso que encontró solamente el rechazo de un haitiano y el balón se fue despejado, dando el final del encuentro.

Una vez terminado el partido, el capitán de la Selección Nacional, Keylor Navas se fue directo hacia Lassiter a reclamarle por lo realizado, desperdiciando una clara opción. Las imágenes captadas por el lente del fotógrafo de Diario Extra, Mauricio Aguilar, son elocuentes de como Navas le gritó a Lassiter y el 11 de la Sele, no dijo absolutamente nada.