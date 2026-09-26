Fuerte rayería en el país: Así se ve en imágenes satelitales

Onda Tropical #47 atraviesa el país

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La tarde de este sábado 26 de setiembre, gran parte del país presenta condiciones de rayería y mucha nubosidad.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer imágenes satelitales que evidencian los sectores con más rayería y lluvias.

Fotografía IMN
Fotografía IMN

Pronóstico de este sábado

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer las condiciones climatológicas que estarán presentes este sábado sobre el país.

  • La Onda Tropical #47 (OT #47) se desplazará sobre el país.
  • En conjunto con el paso de este sistema, factores locales como las brisas marinas y locales, el alto calentamiento diurno y un alto contenido de agua precipitable sobre el océano Pacífico cercano contribuirán al aumento de la inestabilidad regional y, por ende, al desarrollo de aguaceros y tormentas.
  • Durante la tarde se prevén aguaceros y tormentas eléctricas en el Valle Central, el Pacífico, la Zona Norte y sectores montañosos del Caribe Norte.
  • En el Pacífico Sur y el Caribe Sur, estas condiciones serán más aisladas.
  • Durante la noche continuarán las lluvias en varios sectores del país, aunque tenderán a disminuir gradualmente.
  • También existe posibilidad de aguaceros costeros en el Pacífico Central y los alrededores de la península de Nicoya.