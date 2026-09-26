Fuerte rayería en el país: Así se ve en imágenes satelitales

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La tarde de este sábado 26 de setiembre, gran parte del país presenta condiciones de rayería y mucha nubosidad.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer imágenes satelitales que evidencian los sectores con más rayería y lluvias.

Fotografía IMN

Fotografía IMN

Pronóstico de este sábado

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer las condiciones climatológicas que estarán presentes este sábado sobre el país.