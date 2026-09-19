Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Un fuerte operativo policial se desplegó la noche del viernes y madrugada de este sábado en Jacó y Herradura, en Garabito de Puntarenas, donde las autoridades visitaron hoteles, bares, casinos y otros puntos considerados de interés policial.

Operativo en Jacó. Foto: MSP.

La intervención forma parte de los operativos Fuerza Élite, en los que participaron distintas policías del Poder Ejecutivo, con apoyo de un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aérea.

Operativo en Jacó. Foto: MSP.

Entre los principales resultados reportados por las autoridades están:

Más de 400 personas abordadas.

Una persona con orden de captura vigente por portación ilegal de armas.

por portación ilegal de armas. Varias personas quedaron a disposición de Migración , por encontrarse aparentemente en condición migratoria irregular.

, por encontrarse aparentemente en condición migratoria irregular. Ocho armas de fuego ubicadas , de las cuales dos fueron decomisadas.

, de las cuales dos fueron decomisadas. Diferentes dosis de droga decomisadas.

187 vehículos consultados por la Policía de Tránsito.

por la Policía de Tránsito. 43 infracciones elaboradas.

elaboradas. 11 placas decomisadas.

Un casino clausurado durante 24 horas por incumplir normativa relacionada con seguridad.

Operativo en Jacó. Foto: MSP.

El operativo se concentró principalmente en la comunidad de Las Parcelas, en Herradura, y en el centro de Jacó. Las acciones también estuvieron dirigidas a prevenir delitos relacionados con drogas, trata de personas y otros hechos delictivos.

Operativo en Jacó. Foto: MSP.

Según las autoridades, este tipo de intervenciones continuarán de manera sorpresiva en otros puntos del país como parte de la estrategia de Fuerza Élite.