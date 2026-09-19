Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un fuerte operativo policial se desplegó la noche del viernes y madrugada de este sábado en Jacó y Herradura, en Garabito de Puntarenas, donde las autoridades visitaron hoteles, bares, casinos y otros puntos considerados de interés policial.
La intervención forma parte de los operativos Fuerza Élite, en los que participaron distintas policías del Poder Ejecutivo, con apoyo de un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aérea.
Entre los principales resultados reportados por las autoridades están:
El operativo se concentró principalmente en la comunidad de Las Parcelas, en Herradura, y en el centro de Jacó. Las acciones también estuvieron dirigidas a prevenir delitos relacionados con drogas, trata de personas y otros hechos delictivos.
Según las autoridades, este tipo de intervenciones continuarán de manera sorpresiva en otros puntos del país como parte de la estrategia de Fuerza Élite.