Fuerte golpe a estructura vinculada con sicariato y narcotráfico

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

En una megaoperación ejecutada a las 10:00 p. m. del martes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con el Ministerio Público, realizaron 13 allanamientos simultáneos que permitieron la captura de 11 personas vinculadas a una peligrosa estructura criminal.

Los operativos se desplegaron en Aserrí, Desamparados (San Rafael Abajo y San Juan de Dios), así como en los cantones de Upala y Alajuela.

Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ, las intervenciones responden a dos investigaciones abiertas desde el año 2023, conocidas internamente como caso Encuentro y caso Aaslan, las cuales cobijan al menos cinco eventos de homicidio por encargo (sicariato) y tráfico de estupefacientes en el sur de la capital.

Mando criminal y detenidos

Las investigaciones determinaron que la organización estaba liderada por un sujeto de apellido Segura, conocido en el mundo delictivo con el alias de “Gemelo”.

El balance del operativo dejó dos grupos de personas detenidas:

Vinculados a homicidios: Cinco personas (tres hombres y dos mujeres, con edades entre los 22 y 30 años) capturadas directamente por los casos de sicariato.

Cinco personas (tres hombres y dos mujeres, con edades entre los 22 y 30 años) capturadas directamente por los casos de sicariato. Infracción a la Ley de Armas y Drogas: Seis personas adicionales (tres hombres y tres mujeres) detenidas tras el hallazgo de dosis de estupefacientes y evidencias dentro de los inmuebles.

Incautaciones y laboratorio destruido

Durante los registros en las viviendas, los agentes judiciales decomisaron ₡7 millones en efectivo, múltiples dosis de cocaína, marihuana y la droga sintética conocida como tusi. Además, se incautaron cuatro pistolas calibre 9 mm y una escopeta.

Uno de los hallazgos más relevantes se dio en Desamparados, donde los agentes descubrieron una estructura que estaba siendo acondicionada como un laboratorio de marihuana hidropónica. El equipo e instrumental del sitio estaba valorado en aproximadamente $12.000 y fue destruido en el lugar bajo la supervisión del juez penal a cargo del caso.

Todos los aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía para que se determine su situación jurídica.