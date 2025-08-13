Los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo una colisión que tuvo lugar en el sector de Upala de Alajuela.

Según destaca la Cruz Roja Costarricense, se reporta un choque entre 2 vehículos livianos.

De manera preliminar se habla de que en la escena hay 9 pacientes, de los cuales varios se encuentran en estado crítico.

“Movilizamos múltiples recursos al sector de Upala, donde reportan la colisión de dos vehículos, en el lugar reportan 9 pacientes. Varios de ellos en condición crítica”, comunicó Cruz Roja.

Al sitio, la Cruz Roja confirmó que se están movilizando 9 recursos, entre unidades básicas, avanzadas y de soporte.

