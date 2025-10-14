Una fuerte colisión tuvo lugar la mañana de este martes en el sector de San Joaquín de Flores, Heredia.

Según destaca la Cruz Roja Costarricense, quienes confirmaron recibir la alerta a las 6:41 a.m., el incidente involucró a un vehículo liviano y una motocicleta.

Producto del accidente, el motociclista habría quedado atrapado debajo del automóvil.

Tras su rescate, este requirió ser trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paul.

Por su parte, otro hombre fue atendido en condición estable. Este no requirió ser trasladado.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico y una unidad de rescate.