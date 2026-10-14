Fuerte choque entre tráileres provoca incendio en Guanacaste

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Una colisión frontal entre dos tráileres provocó que uno de ellos se incendiara en vía pública en el sector de La Cruz de Guanacaste.

De acuerdo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, uno de los vehículos pesados transportaba material de PVC y, producto del impacto con el otro tráiler, se volcó e incendió y afectó a un carro que se encontraba en una cochera.

Las autoridades no reportan personas afectadas.

De momento, no hay paso por la zona, por lo que las personas deben tomar rutas alternas.