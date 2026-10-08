Fuerte choque entre carro y moto: OIJ busca a conductor que huyó

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Agentes de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recurren a la ciudadanía para identificar a un conductor sospechoso del delito de lesiones culposas.

El incidente quedó registrado en un video de seguridad que la policía judicial difundió para intentar dar con el paradero del sospechoso y del automóvil involucrado.

Los hechos se registraron sobre la ruta 214, en las inmediaciones del restaurante Burger King, en el distrito de San Sebastián, San José.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio se produjo una colisión entre un vehículo y una motocicleta. Tras el impacto, el chofer del automóvil abandonó la escena sin prestar asistencia al lesionado.

Las imágenes recopiladas por los agentes judiciales muestran que se trata de un automóvil tipo sedán; sin embargo, no ha sido posible determinar otros detalles específicos que permitan individualizar el vehículo o a su ocupante.

Para avanzar con las pesquisas, el OIJ solicita a cualquier persona que tenga información relevante o que logre reconocer el automóvil observado en el video, comunicarse de forma confidencial a la línea 800-800-0645 de la Centro de Información Confidencial del OIJ.