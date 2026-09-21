Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Destrozados sobre la carretera y bloqueando en su totalidad el paso hacia San José: así quedaron un camión y un automóvil particular tras protagonizar una colisión la mañana de este lunes en San Pedro de Montes de Oca.

Foto: Sergio Espinoza.

El impacto, registrado a las 6:00 a. m., dejó la carrocería del vehículo liviano gravemente deformada en su parte frontal, mientras que el vehículo pesado sufrió un hundimiento en el costado lateral.

Foto: Sergio Espinoza.

Debido a la magnitud del choque y al estado en que quedaron las estructuras metálicas, los 2 carriles del sentido Cartago-San José permanecieron cerrados por completo durante las labores de los cuerpos de rescate y la posterior llegada de las grúas.

Foto: Sergio Espinoza.

El momento del retiro de los automotores requirió maniobras para desencajarlos de la vía y limpiar los fluidos y restos de vidrios esparcidos por el asfalto.

Foto: Sergio Espinoza.

Las largas filas de tránsito acumuladas durante la hora pico comenzaron a avanzar de forma paulatina, mientras oficiales de tránsito intervenían.