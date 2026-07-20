Fuego consume vivienda en Curridabat

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atiende la tarde de este domingo un incendio en una vivienda ubicada en Curridabat, San José.

La emergencia fue reportada a las 6:36 p. m., aproximadamente 300 metros al este del Banco Nacional de Curridabat.

De acuerdo con la institución, tres unidades de la Estación de Bomberos de Desamparados fueron desplazadas al lugar para controlar las llamas.

De momento, no se han brindado detalles sobre personas afectadas ni sobre los daños ocasionados por el incendio.