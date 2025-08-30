El inicio de la Fecha 6 del Torneo Apertura no podía ser mejor para Sporting, que recibió a Guadalupe en el estadio Ernesto Rohrmoser. Al final del tiempo reglamentario los locales ganaron 2 a 0 a los de Goicoechea en su primera victoria con el técnico Minor Díaz al frente de los albinegros.

El primer tanto lo consigue el mexicano Erick “El Cubo” Torres sobre el minuto 31, cuando recibe el balón fuera del área y dispara de derechazo para vulnerar la cabaña enemiga. El artillero toma el cuero y lo chinea entre sus brazos en homenaje a su recién nacido hijo a quien llaman Stefano.

La segunda anotación fue obra del veterano defensa Giancarlo González. El “Pipo” aprovechó un balón que llegó desde el tiro de esquina y que termina conectando de cabeza y con efecto para que el esférico se fuera al fondo de las redes.

Esta es la primera victoria de Sporting en 6 jornadas, donde tiene 1 empate, 4 derrotas y 10 goles en contra.