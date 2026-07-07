La eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las conferencias de prensa más explosivas del torneo.

El seleccionador egipcio Hossam Hassan arremetió contra la organización del campeonato y aseguró que el encuentro estuvo manipulado para favorecer a la Albiceleste.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, afirmó el entrenador visiblemente molesto tras la derrota 3-2.

El técnico fue aún más lejos al insinuar que existe un interés por mantener con vida a Lionel Messi en el torneo.

“Si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar? Todo es cuestión de marketing y dinero. Ellos quieren que Messi sea campeón del mundo y siga en carrera”, declaró.

Además, aseguró que su selección fue superior durante el compromiso y que merecía avanzar a los cuartos de final.

“Egipto merecía su clasificación, fuimos superiores a Argentina. En el fútbol muchas cosas se deciden fuera del campo, según los intereses. Lo que ha pasado es injusto”, señaló.

Finalmente, cerró su intervención diciendo que no volverá a ver ningún partido en esta Copa del Mundo.