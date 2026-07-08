“Fue un alivio, porque lo habíamos visto feo”

Atlanta, Estados Unidos, AFP. – Tras emocionarse hasta las lágrimas, Lionel Messi dijo que la heroica remontada de Argentina le produjo una mezcla “de felicidad y desahogo”.

“Fue un poco por la felicidad, por el desahogo, porque queríamos seguir estando. No podía terminar como hoy, no nos queremos ir”, dijo tras el infartante triunfo 3-2. “Fue un alivio para todos, porque lo habíamos visto feo”, reconoció.

Con un rendimiento sin precedentes a los 39 años, temió que fuera el final de su legendaria carrera en mundiales. “Levantar un partido así, un 2-0, no es fácil y más en un Mundial, que nadie te regala nada”, señaló el capitán albiceleste.

“Si yo hubiese metido el penalti cambiaba la dinámica del partido”, consideró el 10.

“Creo que este grupo merecía seguir, merecía seguir peleando, intentándolo”, afirmó. “Es un ADN que tiene esta selección. Este grupo siempre demuestra que compite al máximo, sea cual sea el rival, sea cual sea el partido, y hoy es una muestra más de carácter, porque el 2-0 fue un duro golpe”.

“Por suerte pudimos conseguir el descuento del Cuti y ahí sí creo que internamente cada uno lo sintió y creyó que era posible, que lo íbamos a hacer. Luego tuvimos la suerte de igualarlo y ganarlo en los noventa minutos”, agregó.

Después de llenarlo de abrazos, los jugadores lo levantaron para celebrar que su líder no tuvo un triste epílogo.

Lo dijo

“Hemos sufrido una injusticia. Jugamos mejor con el balón. Superamos en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido. Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”.

Hossam Hassan, D.T. Egipto.