Un hombre de apellido Perlaza fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública luego de ser sorprendido, en apariencia, mientras participaba en un asalto a una vivienda en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

El hecho ocurrió este miércoles, a las 11:15 a.m., cuando una patrulla realizaba recorridos preventivos por la comunidad y detectó movimientos sospechosos dentro del inmueble.

Foto: Issac Villalta.

Al acercarse para verificar la situación, los oficiales observaron cómo 2 hombres intentaron escapar por la parte trasera de la casa. Uno de ellos logró huir, mientras que Perlaza fue alcanzado y aprehendido durante el intento de fuga.

Según informó la Fuerza Pública, el sospechoso portaba un arma de fuego, la cual fue decomisada en el sitio.

Foto: Issac Villalta.

Las autoridades indicaron que Perlaza cuenta con antecedentes policiales, de acuerdo con los registros institucionales.

Dentro de la vivienda se encontraban varias víctimas, entre ellas un menor de edad, quienes resultaron ilesas. Estas manifestaron a los oficiales que se encontraban realizando labores de limpieza en la casa, ya que el inmueble sería puesto en alquiler.

Foto: Issac Villalta.

El detenido fue entregado a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.