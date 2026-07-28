Frustran robo de combustible y detienen a 2 sospechosos

Un operativo conjunto entre Recope y la Fuerza Pública permitió frustrar un nuevo caso de robo de combustible en Pacuarito de Siquirres, Limón, dejando además dos sospechosos detenidos.

De acuerdo con las autoridades, se realizó el decomiso de aproximadamente 4.900 litros de diésel y gasolina presuntamente sustraídos de manera ilegal del poliducto.

Tras las investigaciones correspondientes, las autoridades identificaron una propiedad, donde observaron el ingreso de un camión y un vehículo tipo pick-up. Minutos después, ambos salieron cargados con recipientes.

Ante la situación, Recope coordinó con la Fuerza Pública, que interceptó los vehículos sobre la ruta 32, a 400 metros de la entrada principal de Siquirres, y detuvo a los conductores de ambos vehículos, de apellidos Hernández y Herrera.

Según Recope, el camión transportaba 15 estañones con capacidad para 200 litros cada uno, mientras que el pick-up llevaba ocho estañones adicionales y seis pichingas de 50 litros.

La intervención ocurrió luego de que el sistema de la empresa generara alertas sobre una posible actividad ilícita en la zona.

Foto: Recope

“Como hemos dicho, la empresa dejó de ser un actor pasivo para convertirse en una parte ofendida que investiga, denuncia, aporta información estratégica y trabaja de manera articulada con las autoridades para proteger una infraestructura crítica para el país. Cada operativo exitoso representa un golpe directo contra estas estructuras delictivas”, afirmó Karla Montero, presidenta de Recope.

Recope reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de forma gratuita y confidencial cualquier sospecha de robo, transporte, almacenamiento o venta ilegal de combustibles a la línea 1-0-0-2.

Foto: Recope