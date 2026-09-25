Frío ambiente previo a derrota tricolor

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

En el marco de la primera fecha de la Concacaf Nations League, correspondiente a la Liga A, la Selección Nacional de Costa Rica recibió a su similar de Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa.

El combinado patrio cayón en su arranque dentro de este certamen regional. El resultado se dio en medio de un ambiente frío en las tribunas, debido a la escasa asistencia de la afición costarricense que acudió al recinto deportivo.

Pese a esto, poco más de nueve mil personas acudieron al recinto tibaseño para montar ambiente en medio de ventas de comidas y coloridos cánticos en las afueras.