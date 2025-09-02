El Tecnológico de Costa Rica (TEC) desarrolló una innovadora solución para combatir un hongo que daña gravemente los cultivos de fresas y arándanos en la zona norte de Cartago.

Este proyecto no solo protege las cosechas, sino que también promueve una agricultura más sostenible y alimentos más saludables.

La pudrición causada por el hongo Botrytis cinerea provoca significativas pérdidas de alimentos en el sector de las bayas.

La solución del TEC permite a los agricultores disminuir el uso de químicos y producir frutos más sanos y confiables, mejorando la calidad de vida de los productores y consumidores.

Se trata de un “Protector foliar postcosecha de bayas”, un recubrimiento antifúngico desarrollado en el Centro de Investigación en Biotecnología del TEC.

Este protector combate el hongo Botrytis cinerea, responsable de la pudrición de flores y frutos en cultivos de fresas y arándanos.

El proyecto se desarrolló en tres etapas:

Recopilación de información: Entendiendo el impacto de la enfermedad y los métodos tradicionales de los agricultores. Ajuste del producto: Evaluando su efecto antifúngico y ajustando dosis y métodos de aplicación, adaptando un diseño previo para fresas a más frutas. Transferencia de resultados: Compartiendo la tecnología con agricultores e instituciones agrícolas.

El TEC brindó asesoría técnica, charlas sobre manejo postcosecha, visitas técnicas y entregó muestras del producto para su aplicación en cultivos.

La iniciativa fue posible gracias a fondos de extensión de la Ley del Cemento.

Este proyecto está liderado por especialistas de la Escuela de Biología del TEC: Randall Chacón Cerdas, Luis Barboza Fallas, Luis Alvarado Marchena y Giovanni Garro Monge.

La investigación y extensión del TEC ofrece una solución práctica y ecológica para un desafío agrícola clave, asegurando la calidad de las cosechas de bayas y fomentando un futuro alimentario más sano y sustentable en Costa Rica.