Frente Amplio suma a exdiputada Paola Vega al equipo de José María Villalta

La exdiputada Paola Vega formará parte del equipo de despacho del congresista del Frente Amplio (FA), José María Villalta, según anunció Vega en sus redes sociales.

Posteriormente, el despacho de comunicación del FA confirmó la información a este medio.

“A partir de hoy tendré el honor de trabajar junto a José María como parte de su equipo de despacho”, escribió Vega en sus redes sociales.

La excongresista manifestó sentirse feliz y aseguró que admira a Villalta, con quien dijo compartir una visión política.

Publicación de Vega en redes sociales.

“Sé que no será fácil, pero la resistencia se siente más fuerte cuando se hace en equipo y con cariño. Así que, en estos cuatro años, ahí estaremos a las órdenes, con las puertas del despacho abiertas para los movimientos sociales, las organizaciones y la ciudadanía”, aseveró.

Vega se separó del Partido Acción Ciudadana (PAC) en setiembre de 2021, según informó esa agrupación política. Previamente, formó parte de su equipo de asesores entre 2010 y 2014.

Desde 2021, reportes de prensa señalaban de manera extraoficial que la exlegisladora se incorporaría al Frente Amplio.

El anuncio de Vega se da un día después del inicio del nuevo período constitucional, en el que el Frente Amplio cuenta con siete curules en la Asamblea Legislativa.