El diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, presentó una iniciativa de ley para que el Estado traspase al Ministerio de Educación Pública (MEP) el terreno donde se ubica la escuela de Cipreses, en Oreamuno, con el fin de permitir una intervención urgente en infraestructura.

Según explicó, la legislación actual solo permite invertir recursos públicos en inmuebles que estén registrados a nombre de una entidad pública competente.

Esto ha impedido que la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) pueda destinar fondos para mejorar y ampliar las instalaciones del centro educativo.

La escuela enfrenta serias deficiencias:

Aulas de apenas 35 m² para grupos de 16 estudiantes

Ausencia de zonas verdes, áreas de descanso y mobiliario al aire libre.

El inmueble se encuentra en un terreno en declive, lo que implica riesgos de seguridad,

Oficinas de Educación Especial funcionan en espacios improvisados, como un antiguo baño y una bodega, sin condiciones adecuadas.

Actualmente, hay tres aulas inconclusas por falta de presupuesto. Ortega afirmó que con la aprobación del proyecto se garantizará la conclusión de estas obras y el inicio de otras urgentes, asegurando así condiciones dignas y seguras para la comunidad educativa.