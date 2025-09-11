La fracción del Frente Amplio votó en contra de moción presentada por Nueva República para reconocer formalmente al “Cartel de los Soles” como una organización terrorista.

Sofía Guillén fue la vocera de la fracción para argumentar los motivos por los que su voto fue negativo y argumentó que Venezuela está siendo invadida por los Estados Unidos.

“Esta no es una moción sobre Venezuela o sobre Maduro. Esta es una moción sobre una invasión militar a un país”, dijo Guillén.

Decisión de la Asamblea:

La Asamblea Legislativa acordó reconocer al Cartel de los Soles como una amenaza externa a la seguridad nacional de Costa Rica y a la estabilidad democrática regional.

Exhorta al Poder Ejecutivo , a través de instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público, a tomar acciones necesarias y pertinentes para: Identificar, investigar y perseguir cualquier actividad o vínculo del Cartel en territorio costarricense. Inmovilizar y decomisar fondos y activos relacionados con la organización, conforme a la Ley N.º 8204. Fortalecer la cooperación internacional con países aliados y organismos multilaterales. Implementar medidas preventivas y represivas para evitar que el Cartel utilice el sistema financiero o el territorio costarricense para sus actividades ilícitas. Aplicar las sanciones correspondientes a quienes colaboren o faciliten sus actividades.

