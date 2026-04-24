El Frente Nacional Ecologista del Partido Frente Amplio (FNE-FA) emitió un fuerte pronunciamiento en repudio a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves contra el ambientalista y exdiputado Edgardo Araya, quien volverá a la Asamblea Legislativa en mayo próximo.

La organización denunció agresiones verbales ocurridas en conferencia de prensa, en donde se atacó la labor de Araya en Playa Panamá, en Carrillo de Guanacaste, frente a un proyecto turístico que amenazaría el ecosistema del Bosque Seco Tropical según el FA.

De acuerdo con el comunicado del FNE-FA, el uso de términos como “estúpido”, “fanáticos”, “radicales” y “malintencionados” por parte del mandatario y de la jerarca Laura Fernández busca deslegitimar la protección ambiental.

Exdiputado Edgardo Araya fue objeto de críticas de Chaves (Foto: Cortesía)

El colectivo advierte que esta retórica desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo distorsiona la labor de defensa de la naturaleza y genera un clima “peligroso” de confusión que podría derivar en amenazas y violencia contra los activistas.

El conflicto central se sitúa en la amenaza a un ecosistema donde se pretende la corta de 748 árboles maduros en una zona que alimenta quebradas para el manglar de Playa Panamá.

El Frente Ecológico cuestionó el principio de compensación ambiental del proyecto, señalando que sustituir árboles centenarios por ejemplares jóvenes, que tardarían entre 50 y 100 años en alcanzar la madurez, no repara el daño al hábitat ni protege a la fauna que queda desamparada.

Ante esta situación, la agrupación política exigió el cese de la estigmatización y la criminalización de la labor ambiental. Entre sus demandas principales destacan el respeto “absoluto al derecho de defensa de la naturaleza”, la ratificación del Acuerdo de Escazú y el “rechazo contundente a los mecanismos de intimidación legal”.

La organización recordó que el país “debe ser coherente con su imagen internacional de referente en derechos humanos y protección ambiental”.