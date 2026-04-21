Frente Amplio presentará nuevo texto de su proyecto sobre Crucitas

Luego del encuentro entre la presidenta electa Laura Fernández y la fracción del Frente Amplio (FA), la diputada frenteamplista, Priscilla Vindas, presentará este martes, en la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, un informe y el texto sustitutivo de su proyecto de ley para la Recuperación Sostenible de Crucitas y la Creación del Polo de Desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica.

Así lo anunció Vindas en sus redes sociales. Además, invitó a la ciudadanía a presenciar la sesión, que se llevará a cabo a las 6:05 p.m., después de la sesión ordinaria del Plenario Legislativo.

“¡Crucitas merece desarrollo sin extractivismo, nos vemos en las barras!”, señala la publicación.

Buscarían punto medio

A pocos días del cierre del período constitucional en la Asamblea Legislativa, el oficialismo y la fracción del Frente Amplio (FA) siguen sin llegar a acuerdos sobre el proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas, aunque ambas partes se comprometieron a buscar puntos medios.

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Según la diputada del FA Rocío Alfaro, en el encuentro del lunes con Fernández, Vindas presentó una síntesis de las principales preocupaciones de la fracción sobre el proyecto de Crucitas, con el fin de identificar posibles puntos de consenso. Alfaro indicó que Fernández observó al menos cuatro temas en los que podría haber coincidencias, aunque sin precisar cuáles serían.

Por su parte, Fernández aseguró que el FA le entregó una lista de objeciones generales al proyecto y que acordaron plantearlas en mociones para estudiarlas “y encontrar un justo medio”. No obstante, aclaró que sobre ese punto todavía no existe ningún acuerdo.

Reunión de Laura Fernández con la bancada del FA. Foto: Issac Villalta.

Fernández indicó que, además de revisar las observaciones del FA sobre Crucitas, también quedó sobre la mesa la posibilidad de acompañar algunos temas de interés de esa fracción, aunque reiteró que en ese punto tampoco existe acuerdo.

En setiembre del año pasado, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto del FA, en un criterio emitido a solicitud de la Comisión de Alajuela, en el que concluyó que la iniciativa presenta debilidades estructurales.

Ese mismo mes, la comisión dictaminó de manera positiva el expediente 24.717, presentado por el gobierno, que permite la minería a cielo abierto en Crucitas. Luego de discutir 155 mociones del FA, el expediente fue dictaminado nuevamente a finales de marzo de este año.

Fernández, acompañada por el ministro de Comunicación, Arnold Zamora. Foto: Isaac Villalta.

Aunque reconoció que podría haber coincidencias en algunos puntos, Alfaro sostuvo que la posición del FA es que el proyecto no debería ir a un segundo día de “quema de mociones” en el Plenario, pues considera innecesario apresurar la discusión cuando todavía pueden “traducirse observaciones” en propuestas concretas.

Crucitas es uno de los siete proyectos a los que la mandataria electa pidió dar prioridad, según lo expuso en una reunión con las jefaturas de fracción el pasado 19 de febrero.