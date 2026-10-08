Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La fracción del Frente Amplio anunció que presentará ante la Sala Constitucional una consulta facultativa sobre el expediente 24.290, relacionado con la implementación de jornadas laborales excepcionales de hasta 12 horas o 4-3.

El anuncio se da luego de que el proyecto avanzara en primer debate con el apoyo de los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) y la legisladora unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko.

La iniciativa plantea jornadas de 12 horas durante cuatro días y tres días de descanso para determinados sectores y bajo condiciones específicas, y para su aprobación tuvieron que votar más de 5 mil mociones de fondo y de revisión.

El jefe y la subjefa de fracción.

El Frente Amplio sostiene que el texto contiene posibles vicios tanto de procedimiento como de fondo que deben ser revisados por los magistrados.

Según la fracción, durante el trámite se habría producido una suspensión del proceso que, a su criterio, habría afectado las reglas establecidas en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y el principio de continuidad del procedimiento.

“Este proyecto es un retroceso para las personas trabajadoras, aunque el oficialismo lo pretenda presentar como un avance. Vamos a presentar la consulta, esta lucha no ha terminado” señaló José María Villalta, jefe de la fracción.

Quienes no estuvieron a favor fueron 19 diputados entre el Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio y Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Para presentar la consulta se requiere la firma de 10 diputados, por lo que el FA necesita el apoyo de diputados del PLN y de Dobles.