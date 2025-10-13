La Fracción del Frente Amplio (FA) desaprobó la moción presentada por el oficialismo que busca felicitar a la política María Corina Machado, seleccionada para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

Según la bancada frenteamplista, la decisión radica en la exaltación de Machado debido a sus posturas internacionales y regionales, las cuales la alejan del “espíritu verdadero del Nobel”:

El principal motivo es su “apoyo explícito al genocidio en Gaza” y su respaldo a Israel y los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, indicaron desde el FA.

Los diputados consideran que el discurso de Machado “legitima a un estado como el de Israel” y el genocidio que comete en territorio palestino, el cual ha cobrado miles de vidas.

El FA critica que la política ha propuesto soluciones bélicas a conflictos en la Región. Ella incluso solicitó una intervención militar por parte de Netanyahu y el gobierno de Trump contra su país de origen (Venezuela) y contra Colombia.

La fracción no votará la moción porque considera que Machado está “más cerca de los intereses de los promotores de la guerra que de los verdaderos constructores de la paz”.

Esta decisión política establece una postura firme contra la exaltación de figuras que respaldan la violencia y las intervenciones militares.

El FA enfatiza que la historia demuestra que ninguna invasión en América Latina o el mundo ha servido para otra cosa que “para empeorar la situación de las naciones víctimas”.