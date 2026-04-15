Frente Amplio define comisiones legislativas para primer año

El Frente Amplio definió quiénes integrarán las comisiones legislativas para el primer año de legislatura dentro del Congreso.

Mediante un comunicado de prensa, la fracción indicó que lo harán de la siguiente manera:

Las comisiones ordinarias quedarían distribuidas de la siguiente manera:

Comisiones ordinarias

José María Villalta se hará cargo de Asuntos Jurídicos.

se hará cargo de Asuntos Jurídicos. María Eugenia Román atenderá la de Hacendarios.

atenderá la de Hacendarios. Edgardo Araya la de Agropecuarios.

la de Agropecuarios. Joselyn Sáenz y Vianey Mora la de Sociales.

la de Sociales. Sigrid Segura la de Asuntos Económicos.

la de Asuntos Económicos. Antonio Trejos la de Gobierno y Administración.

Comisiones permanentes especiales

José María Villalta : Comisión de Seguridad y Narcotráfico y Comisión de Derechos

Humanos.

: Comisión de Seguridad y Narcotráfico y Comisión de Derechos Humanos. María Eugenia Román : Consultas de Constitucionalidad y Comisión Asuntos de

Discapacidad y Adulto Mayor.

: Consultas de Constitucionalidad y Comisión Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor. Edgardo Araya: Comisión de Ambiente y Comisión de Redacción.

Comisión de Ambiente y Comisión de Redacción. Vianey Mora: Comisión de la Mujer y Comisión de Turismo.

Comisión de la Mujer y Comisión de Turismo. Antonio Trejos: Asuntos Municipales y Comisión de Nombramientos.

Asuntos Municipales y Comisión de Nombramientos. Sigrid Segura: Ingreso y Gasto y comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

Ingreso y Gasto y comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Joselyn Sáenz: Relaciones Internacionales y Juventud, Niñez y Adolescencia.

“La bancada frenteamplista espera que las comisiones reflejen una mayor paridad dada la composición de la futura Asamblea donde, por primera vez, legislará una mayoría de legisladoras. sobre legisladores (30-27)”, mencionó el Frente Amplio en su comunicado de prensa.

La conformación de las comisiones quedará definida este próximo 1° de mayo.