El Partido Frente Amplio (FA) ratificó a Margarita Salas y Guillermo Arroyo como sus candidatos a las vicepresidencias, acompañando a Ariel Robles Barrantes en su carrera por la presidencia.

Desde la agrupación destacan que fórmula presidencial de Robles busca un “golpe de timón que cambie el rumbo del país” frente a retos como la inseguridad y las problemáticas sociales.

Primera Vicepresidencia: Margarita Salas.

Salas es máster en Administración Pública de Harvard University y de Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

Desde el FA destacan que tiene amplia experiencia en política, sobre todo en temas de derechos humanos, derechos de la mujer y asuntos LGBTIQA+.

“Costa Rica enfrenta hoy retos enormes que nos impiden vivir en paz; son grandes pendientes que no empezaron ayer pero en lugar de resolverse han empeorado. Hoy doy un paso al frente, con mis compañeros y compañeras Frenteamplistas porque quiero poner mis capacidades, conocimiento y experiencias al servicio de Costa Rica, necesitamos dar un golpe de timón que cambie el rumbo del país”, mencionó Salas.

Segunda Vicepresidencia: Guillermo Arroyo.

Por su parte, en la segunda vicepresidencia, el FA consolidó a Guillermo Arroyo, que cuenta con una maestría en Criminología con énfasis en Seguridad Humana.

Desde el partido destacan que su experiencia en materia de seguridad y conocimiento de reformas penitenciarias aportan de manera positiva a la estructura.

“Sabemos que el camino no será sencillo: habrá que enfrentar autoritarismos, etiquetas y ofensas. Pero la recompensa será inmensa: devolver la paz y la seguridad a nuestro pueblo, fortalecer la CCSS como garantía de salud universal, garantizar oportunidades educativas y proteger los espacios públicos frente a intereses extractivistas que amenazan nuestros recursos”, destacó Arroyo.

Por su parte, el candidato presidencial, Ariel Robles, destacó que las designaciones de Salas y Arroyo en las vicepresidencias “reflejan la integridad y el compromiso de quienes hoy nos acompañan”.