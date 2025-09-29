El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, arremetió contra varios candidatos presidenciales que buscan el puesto para las elecciones 2026; lanzando una crítica hacia aquellos aspirantes que vienen desde el extranjero a gobernar en el país.

Mediante redes sociales, el legislador crítico a aquellas “supercandidaturas que vienen desde afuera a salvarnos”, incluyendo en la lista al exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, quien busca la silla presidencial por el Partido Integración Nacional (PIN).

Con esta imagen expresó su crítica a los candidatos.

“Figueres lo hizo, Claudia Dobles dice llevarnos al futuro; Pilar (Cisneros) hace cuatro años aseguró que Chaves venía de salvar países. Menos soberbia y más pies en Costa Rica”, señaló Ortega sobre la contienda electoral.

El diputado además agregó que el país “ya aprendió que la solución no es un Mesías que viene en vuelo internacional”.

Entre los candidatos mencionados se encuentran: