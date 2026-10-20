Frente Amplio alerta sobre supuesto audio de provocación en marcha de la educación

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El partido Frente Amplio (FA) alertó públicamente este martes sobre la existencia de un audio en el que, presuntamente, una persona plantea utilizar camisetas amarillas de la agrupación para realizar acciones dirigidas a deslegitimar la protesta social.

Aunque la agrupación aclaró que desconoce el origen y la veracidad de la grabación, decidió difundir su existencia al señalar que el Gobierno sostiene un contexto de confrontación con los sectores sociales y que desde el oficialismo se ha atacado el llamado a manifestarse realizado por el exdiputado Ariel Robles.

Al definirse como una fuerza democrática y pacifista, el partido confirmó que acompañará las movilizaciones de forma pacífica y denunciará cualquier acto de represión. Asimismo, hizo un llamado a su militancia para mantenerse vigilante ante eventuales infiltrados o provocadores que busquen generar episodios de violencia para desacreditar las demandas ciudadanas y justificar acciones represivas.

Fotografía Sergio Espinoza

La advertencia de la agrupación política se da en el marco de la marcha nacional que arrancó este martes a las 9:00 a.m. desde la Fuente de la Hispanidad con rumbo a la Plaza de la Democracia.

En la manifestación participan representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas, el Consejo Nacional de Rectores (Conare), sindicatos del sector educativo y diversas organizaciones sociales en defensa de la educación pública.

El eje central de la protesta responde al rechazo de las reducciones presupuestarias para 2027 que se discuten en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Entre las propuestas objecionadas destaca la moción 104, que plantea recortar ¢8.918 millones de gastos operativos a la UCR, UNA, TEC y UNED para trasladarlos a Jupema, así como la moción 16, que reduce ¢8.048 millones en fondos de inversión del FEES.

A estas iniciativas se suma la moción 105, la cual propone redistribuir ¢462,2 millones destinados a las olimpiadas científicas entre la UCR y la UNA. La movilización se realiza en el último día del plazo límite que tienen los diputados hacendarios para dictaminar el proyecto de presupuesto nacional.