Frascos gratis y descuentos: Así se vende la Tirzepatida ilegal

“Lleve 50 frascos y pague 25% menos más cinco dosis gratis”, de esta forma los distribuidores de Tirzepatida ilegal en Costa Rica convencen a médicos y profesionales de salud para inyectar a los pacientes productos de dudosa procedencia, sin registro sanitario y en ocasiones contaminado con bacterias.

La investigación de Grupo Extra sobre el mercado negro de estos medicamentos vendidos con la ilusión de que las personas logren bajar de peso descubrió que el negocio se mueve a través de WhatsApp, donde los distribuidores tratan fármacos de alto riesgo como simples productos de supermercado

Estas ventas clandestinas operan mediante “escaleras de beneficios” que premian la compra masiva con hasta cinco frascos de regalo, inundando los consultorios médicos, farmacias y redes sociales de un producto de dudosa procedencia.

Según pudo conocer este medio, los vendedores informales mueven frascos que alcanzan los ¢291 mil, todo dependiendo del supuesto grado de Tirzepatida que trae cada producto.

Esta transacción se da en medio de secretismo y dudas sobre de donde vienen realmente estos supuestos fármacos.

El endocrinólogo Alejandro Chaves, del Hospital Metropolitano, advierte que la fabricación de estas moléculas requiere una tecnología que el mercado negro no puede garantizar.

“Los laboratorios que preparan los fármacos originales son de muy alta calidad porque están preparando medicamentos que son de biología molecular. Si se hace con estándares inadecuados, vamos a tener más problemas, además de que no se sabe qué tanto principio activo trae o si hay alguna sustancia tóxica escondida”, detalló. El mercado funciona bajo la mampara de las “fórmulas magistrales” o etiquetas que rezan “For research only” (solo para investigación), una advertencia que los vendedores piden ignorar, asegurando que cuentan con “respaldo técnico y seguimiento profesional”.

“El asunto es: Si vamos a utilizar un producto, por favor, que nos aseguremos que no sea falsificado y que esté registrado para evitar problemas de seguridad con la terapia”, señaló la doctora Victoria Hall farmacéutica del Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica (Cimed-UCR).

Escalera de beneficios

Una de las estrategias de venta más impactante detectada es la denominada “Nueva Escalera de Descuentos Exclusiva”, donde el vendedor “premia” la fidelidad de los profesionales que aplican este producto e incentiva aún más su venta, creando beneficios dependiendo de la cantidad de producto que se compre.

En este mecanismo de escalas: la adquisición de cinco frascos otorga un 5% de descuento, pero si el cliente decide comprar 50 unidades, el beneficio sube a un 25% de descuento directo y le dan regalías.

Los precios detectados en los catálogos digitales demuestran el negocio redondo que significa para los profesionales. Mientras los frascos de 10 mg se venden en ¢30 mil, el profesional en salud lo ofrece hasta en ¢200 mil a los pacientes

El costo también puede aumentar dependiendo de la cantidad de semanas que dure “el tratamiento”, por lo que un frasco de 37.5 mg para ocho semanas alcanza los ¢240 mil.

Además, existen distribuidores que manejan concentraciones más altas, de hasta 64 mg para médicos, donde el costo se dispara hasta los ¢291 mil por un solo vial. A pesar de estos precios elevados, la logística de entrega es sencilla, por una tarifa plana de ¢3 mil, los distribuidores ofrecen envíos a cualquier zona del país, utilizando servicios de mensajería convencionales que no garantizan la cadena de frío de entre 2 y 8 grados que estos péptidos exigen.

Esta ruptura térmica puede volver la sustancia tóxica o ineficaz, convirtiendo una inversión de cientos de miles de colones en una amenaza para la salud.