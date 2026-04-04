El astronauta costarricense Franklin Chang-Díaz compartió su emoción por la misión Artemis II durante una entrevista con la periodista Gabriela Frías en el programa Portafolio Global de CNN en Español, donde reflexionó sobre el significado de este nuevo capítulo en la exploración espacial.

Desde Houston, ciudad clave en la historia aeroespacial, Chang-Díaz (quien participó en 7 misiones y realizó 3 caminatas espaciales) confesó la profunda conexión que sintió al presenciar el lanzamiento de la nave Orión rumbo a la Luna.

“Se me irizaron los pelos en la nuca, te digo, en el momento del lanzamiento y qué bonito estar ahí. Cuánto desearía poder hacerlo nuevamente”, expresó.

El exastronauta comparó este momento con hitos históricos de la exploración espacial, recordando especialmente la misión Apolo 8 de 1968, cuando los astronautas orbitaron la Luna por primera vez. Según explicó, la actual misión revive ese espíritu de asombro y trascendencia que marcó a generaciones.

Nave espacial Orion captada por una cámara montada en una de sus alas de paneles solares durante una inspección externa de rutina. Foto: NASA.

Chang-Díaz también abordó los avances tecnológicos que han transformado los viajes espaciales desde la era Apolo hasta la actualidad. Señaló que, aunque hoy existen mayores capacidades técnicas y precisión, la esencia del desafío sigue siendo la misma.

“Ahora nos vamos a montar en una bicicleta mucho más sofisticada, más capaz, ¿verdad? Pero todavía es andar en bicicleta, es básicamente la misma cosa”.

En cuanto a las comunicaciones, explicó que durante las misiones de los años 60 existían limitaciones importantes debido a la falta de cobertura satelital, lo que provocaba interrupciones en el contacto con la Tierra. En contraste, destacó que actualmente la tecnología permite una conectividad mucho más avanzada, aunque aún se presentan breves periodos sin señal durante ciertas fases del vuelo.

Esta captura de pantalla pertenece a una transmisión en vivo de la NASA.

El científico también resaltó el cambio en el enfoque global de la exploración espacial. Mientras que en el pasado predominaba la competencia entre potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy el espacio se ha convertido en un escenario de colaboración internacional.

“El espacio hoy en día es un lugar para la humanidad, es un lugar de trabajo y es un lugar de negocios también en este momento”.

Chang-Díaz subrayó que las nuevas misiones no solo buscan llegar a la Luna, sino establecer una presencia sostenible en su superficie, lo que abrirá oportunidades para distintos países y sectores en lo que describió como una nueva etapa de la exploración espacial.

La misión Artemis II, lanzada el 1 de abril de 2026, representa el regreso de vuelos tripulados hacia la órbita lunar, marcando un paso clave en los planes de exploración de la NASA.