El astronauta costarricense Franklin Chang Díaz anunció su regreso a las redes sociales con el propósito de compartir contenido sobre ciencia, espacio, innovación y el futuro de Costa Rica, además de abrir un espacio de diálogo con personas de todas las edades.

A través de un video publicado por Estrategia Siglo XXI, Chang explicó que desea utilizar estas plataformas para conversar sobre los avances científicos del país, los desafíos pendientes y las oportunidades para construir un mejor futuro.

“Quiero que este sea un espacio de verdad nuestro. Un lugar donde hablemos de ciencia, de Costa Rica, de lo que hemos logrado y de lo que nos falta, para que podamos trabajar en esto juntos”, expresó.

Franklin Chang Díaz. Imagen con fines ilustrativos.

El exastronauta de la NASA también invitó a sus seguidores a participar activamente con preguntas y propuestas sobre los temas que les gustaría conocer.

“Especialmente quiero escucharlos a ustedes. A los adultos que nos han ayudado a construir lo que tenemos, y a los jóvenes que nos van a ayudar a construir lo que viene. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué temas les llaman la atención?”, agregó.

Con su característico sentido del humor, Chang inició el mensaje recordando las distintas formas en que los costarricenses lo conocen.

“Algunos me conocen como el astronauta, el primer tico que fue al espacio, y otros me conocieron en el Museo de los Niños como el animatronic, pero hoy les habla el de carne y hueso, que les prometo que soy más conversón que el del museo”, comentó.

El científico aseguró que, tras años dedicados a proyectos espaciales y de investigación, considera importante compartir ese conocimiento con el país.

“Me di cuenta de que de nada sirve llegar al espacio si no comparto el sueño de vuelta con mi gente. Así que aquí estoy, reabriendo esas redes para estar cerca y contarles en qué ando metido”, afirmó.

Chang indicó que en sus publicaciones abordará temas relacionados con el espacio, la ciencia, Costa Rica y otros asuntos de interés, e invitó a la población a seguir las publicaciones en la cuenta oficial de @estrategiasigloXXI, donde compartirá sus videos y contenidos.