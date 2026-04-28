Francisco Nicolás usó chaleco antibalas ante amenazas de muerte

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, reveló en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal”, que pagó un alto costo personal y de seguridad durante su gestión como legislador.

Según manifestó el legislador, su labor de “oposición contundente” le costó siete amenazas de muerte, cuatro de ellas provenientes de individuos con portación de armas.

Ante la gravedad de la situación, el legislador ha tenido que asistir a eventos bajo la protección de oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y portar chalecos antibalas para resguardar su integridad física.

“En algunas giras iba acompañado por oficiales del OIJ armados, me ponían un chaleco por cualquier cosa y en algún momento la cosa estuvo muy difícil. Hablé con oficiales del organismo que me dijeron: ‘si quiere le damos detalles, probablemente no duerma hoy y mañana, pero nosotros tenemos que cuidarlo”, subrayó Nicolás.

El diputado vincula este riesgo personal con un cambio drástico en la comunicación política del país, pasando del diálogo a lo que él denomina una “narrativa de conflicto”.

“Me daba lástima y dolor de ver primero cómo caímos en un país que era supuestamente el país del pura vida, al país del puro odio. Los recursos de estos oficiales bien podrían estar custodiando una mujer agredida o una persona testigo en un caso de narcotráfico”, comentó el diputado.

Nicolás sostiene que la administración actual ha instalado una cultura de disociación y descalificación que fracturó la armonía social costarricense, enseñando a la población a confrontar a quien piense diferente.

El diputado abordó el futuro de Liberación Nacional, reconociendo que, aunque el partido sufrió un “luto electoral” tras perder la presidencia, el resultado legislativo de 17 diputados demuestra que la agrupación sigue vigente y en proceso de renovación.