Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El exdiputado y asambleísta del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, rechazó este sábado que la agrupación se encuentre debilitada y aseguró que, pese a los resultados de los últimos procesos electorales, el partido continúa siendo un actor relevante en la política nacional.

Las declaraciones las brindó antes de ingresar a la Asamblea Nacional verdiblanca, que este sábado elegirá a sus nuevas autoridades.

“Hay mucha gente que quiere ir a comprar clavos para ponernos en el ataúd. Que se queden con los clavos en la mano. Liberación sigue creciendo”, afirmó Nicolás.

El exlegislador sostuvo que el PLN mantiene representación en la Asamblea Legislativa y continúa formando parte de la “ecuación política” del país.

“Seguimos manteniendo nuestra cuota de diputados en el Congreso. Seguimos siendo un factor político, les guste o no a quienes se nos oponen”, manifestó.

Nicolás también se refirió al crecimiento electoral de movimientos vinculados al expresidente Rodrigo Chaves y consideró que existe un sector de la población que ha optado por votar contra el sistema debido al descontento con problemas como vivienda, salud y educación.

“Hay un tercio de la población que está incómodo, que siente que el sistema no les ha funcionado. No les ha dado vivienda, no les ha dado salud, no les ha dado educación. Entonces, ¿qué hacen? Votan contra el sistema”, expresó.

Consultado sobre los señalamientos del oficialismo contra Liberación Nacional por sus coincidencias con el Frente Amplio en el Congreso, Nicolás cuestionó ese tipo de discurso y lo comparó con estrategias utilizadas históricamente por movimientos totalitarios para construir enemigos políticos.