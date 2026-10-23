Francisco Nicolás niega haber gestionado compra de terreno para favorecer a un amigo

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El exdiputado Francisco Nicolás aseguró que nunca intentó favorecer a un amigo mediante la compra de un terreno por parte del Ministerio de Salud y afirmó que desconocía quién era el propietario del inmueble cuando visitó las instalaciones del CEN-CINAI de Esparza.

Durante el juicio contra la exministra de Salud Joselyn Chacón, Nicolás explicó que su intervención ocurrió durante una gira en la que participaron funcionarios públicos y al menos 15 personas.

Según su versión, preguntó por qué no se compraba el edificio para resolver las necesidades del centro.

Foto: Jorge Castillo.

“Pregunté, ¿por qué no compran este lugar? Pregunté, y me contestaron que hay una plaga de hormigas. Ante eso les dije, entonces hay que buscar alternativas”, declaró ante las preguntas de la defensa.

El exlegislador insistió en que durante esa conversación no se habló de precios, del propietario del inmueble ni de una eventual negociación para adquirirlo.

Contacto con el propietario

Nicolás también explicó que conoció la relación de William Barrantes con la propiedad después de que se difundieran las declaraciones de Chacón en 2023.

Según relató, pidió a uno de sus asesores investigar quién estaba vinculado con el inmueble y posteriormente contactó a Barrantes para consultarle si quería participar en el proceso judicial como testigo.

Foto: Jorge Castillo.

El exdiputado negó que existiera una amistad cercana con Barrantes y sostuvo que no tuvo contacto con él durante la gira en Esparza.

La querella contra Chacón se relaciona con las declaraciones en las que la entonces ministra señaló que Nicolás habría buscado que Salud comprara un terreno de un amigo para instalar el CEN-CINAI. El exlegislador rechaza esa versión y reclama ¢10 millones por la vía civil.