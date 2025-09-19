El diputado Francisco Nicolás reaccionó a la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para dar curso a una investigación por presunta beligerancia política en contra del candidato a la vicepresidencia del rodriguismo Francisco Gamboa.

Según el legislador liberacionista, los representantes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) “deben aprender a respetar la ley”, puesto que denunció al ahora aspirante, por adentrarse en la política de la agrupación oficialista cuando aún ocupaba un cargo público en el Banco Nacional, aunque con un permiso sin goce de salario.

“Al darle curso a la investigación por mi denuncia sobre beligerancia política del señor Francisco Gamboa, el TSE renueva nuestra fe en esta gran institución que tenemos que ser garante de la legalidad y de la limpieza en el proceso de sufragio y control electoral de nuestro país”, aseguró Nicolás.

Ante esta situación, Gamboa señaló que esperará la notificación oficial al respecto y realizará a partir de ella “el análisis jurídico correspondiente y ejerceremos la defensa correspondiente en el proceso”.

El exministro de Economía completa junto a Douglas Soto la fórmula presidencial de Laura Fernández.