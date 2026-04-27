Francisco Nicolás denuncia 7 amenazas de muerte en su contra

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, reveló en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal”, que pagó un alto costo personal y de seguridad durante su gestión como legislador, pues asegura que su labor de “oposición contundente” le ha valido 7 amenazas de muerte, cuatro de ellas provenientes de individuos con portación de armas.

Ante la gravedad de la situación, el legislador ha tenido que realizar giras bajo la protección de oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y portar chalecos antibalas para resguardar su integridad física.

“En algunas giras iba acompañado por oficiales del OIJ armados, me ponían un chaleco por cualquier cosa y en algún momento la cosa estuvo muy difícil. Hablé con oficiales del organismo que me dijeron: ‘si quiere le damos detalles, probablemente no duerma hoy y mañana, pero nosotros tenemos que cuidarlo’. Solo tengo una vida y entonces no quería tampoco jugarmela“, subrayó Nicolás.

“El tico aprendió a odiar”

El diputado vincula este riesgo personal con un cambio drástico en la comunicación política del país, pasando del diálogo a lo que él denomina una “narrativa de conflicto”.

“Me daba lástima y dolor de ver primero cómo caímos en un país que era supuestamente el país del pura vida al país del puro odio. Estos recursos de estos oficiales bien podrían estar custodiando una mujer agredida o una persona testigo en un caso narcotráfico”, comentó el diputado.

Nicolás sostiene que la administración actual ha instalado una cultura de disociación y descalificación que fracturó la armonía social costarricense, enseñando a la población a confrontar a quien piense diferente.

“El daño más grave es que logró instalar en la sociedad costarricense la disociación. Ellos lograron montar una pose sociológica en buena parte de la población de confrontación y de choque contra todos los que no piensan igual. Ahora el tico aprendió a odiar“.

¿Qué pasará con el PLN?

Finalmente, el diputado abordó el futuro de Liberación Nacional, reconociendo que, aunque el partido sufrió un “luto electoral” tras perder la presidencia, el resultado legislativo de 17 diputados demuestra que la agrupación sigue vigente y en proceso de renovación.

Nicolás enfatizó que el partido está encontrando una nueva ruta ética y de lucha por el bienestar social.

“Cuando hay un proceso electoral, los demócratas nunca perdemos, solo nos ganan. Esta vez nos ganaron, pero no perdimos. Aprendimos, mejoramos ante una campaña donde ellos al otro lado utilizaron todas las armas nobles e innobles que puedan haber“, agregó.