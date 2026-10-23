Francisco Nicolás asegura que perdió clientes por caso contra exministra Chacón

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El exdiputado Francisco Nicolás aseguró que habría perdido oportunidades laborales como ingeniero civil debido a los señalamientos que la exministra de Salud Joselyn Chacón hizo en su contra en 2023, relacionados con una supuesta gestión para que el Estado comprara un terreno en Esparza.

Durante el juicio que se desarrolla este viernes en los Tribunales de Justicia de San José, Nicolás afirmó que algunos clientes decidieron no contratarlo tras conocer las acusaciones sobre una presunta negociación irregular.

Foto: Jorge Castillo.

“Ha habido momentos que dos o tres clientes han decidido que mejor yo no participe en mi proyecto porque tienen noticia de que yo estuve involucrado en la compraventa de alguna propiedad de forma indebida”, declaró el exlegislador.

Foto: Jorge Castillo.

Nicolás explicó que esos clientes son extranjeros y, según su versión, podrían haber tenido una percepción negativa de su trabajo debido a las declaraciones de la entonces ministra.

El exdiputado presentó una querella contra Chacón por presuntos delitos de injurias, calumnias y difamación. Además, planteó una acción civil resarcitoria por ¢10 millones.