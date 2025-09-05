Managua.- Este viernes, la eliminatoria mundialista reservará un espacio especial en la historia para un jugador de la Selección Nacional de Costa Rica: el defensor Francisco Calvo, quien llegará a 111 partidos clase A con la Tricolor.

En esta ocasión, uno de los líderes y capitanes del equipo se convertirá en el único futbolista costarricense que ha disputado un partido de primera categoría en todos los países del istmo centroamericano: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica (por supuesto) y, ahora en Nicaragua.Este curioso dato se debe a que, históricamente, la Selección de Costa Rica nunca había jugado un partido oficial en Nicaragua. Incluso jugadores con amplios historiales con la Tricolor, como Celso Borges o Walter Centeno, nunca pisaron territorio pinolero en partidos de eliminatoria, Copa Oro o Liga de Naciones, como sí lo hará Calvo este viernes.

Hasta figuras de talla mundial como Keylor Navas solo jugaron en cuatro países centroamericanos: Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala (este último únicamente en un amistoso). A Belice, por ejemplo, nunca fue.